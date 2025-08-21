Prawie 30 miejscowości z czerwoną flagą w regionie

W 27 nadmorskich miejscowościach w Zachodniopomorskiem powiewają czerwone flagi. To z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
Kąpać nie można się od Darłówka, przez Mielno, Kołobrzeg, Mrzeżyno, Niechorze, Rewal, Pobierowo, Dziwnów, Międzywodzie, Międzyzdroje i częściowo Świnoujście.
Natomiast ze względu na zakwit sinic nie można korzystać z wody na plażach w Trzebieży i Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz w Mirosławacu nad Jeziorem Kosiakowo oraz w Bornem Sulnowie na Plaży Słonecznej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
