Radio Szczecin » Region
Prawie 30 miejscowości z czerwoną flagą w regionie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W 27 nadmorskich miejscowościach w Zachodniopomorskiem powiewają czerwone flagi. To z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
Kąpać nie można się od Darłówka, przez Mielno, Kołobrzeg, Mrzeżyno, Niechorze, Rewal, Pobierowo, Dziwnów, Międzywodzie, Międzyzdroje i częściowo Świnoujście.

Natomiast ze względu na zakwit sinic nie można korzystać z wody na plażach w Trzebieży i Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz w Mirosławacu nad Jeziorem Kosiakowo oraz w Bornem Sulnowie na Plaży Słonecznej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Najnowsze podcasty