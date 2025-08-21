Unijne wsparcie dla szpitala w Szczecinku

Ponad milion złotych unijnego wsparcia dla szpitala w Szczecinku.
Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do Pracowni Endoskopowej i Centralnej Sterylizatorni.
Jak podaje portal iszczecinek.pl, dzięki temu wsparciu będzie można podnieść jakość oferowanych usług medycznych oraz zwiększyć ich dostępność.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jak podaje portal iszczecinek.pl, dzięki temu wsparciu będzie można podnieść jakość oferowanych usług medycznych oraz zwiększyć ich dostępność.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski