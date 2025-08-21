Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Współpraca z policją, czyli kurs samoobrony dla weterynarzy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Weterynarze uczyli się technik samoobrony. Szkolenie dla pracowników ze Szczecińskiego Centrum Weterynaryjnego zorganizowali policjanci.
Reforma polskiego ratownictwa medycznego [ZDJĘCIA]

To, aby ratujący zwierzęta mogli poradzić sobie w sytuacjach, gdy właściciele czworonogów zachowują się agresywnie.

- Przychodzą klienci bardzo agresywni, nerwowi, są bardzo poddenerwowani różnymi zachowaniami. Później ta agresja jest przelewana na osoby, które udzielają takich świadczeń. Osoby czują się zagrożone, dlatego zwróciły się do nas o pomoc - mówił podkomisarz Przemysław Chełmiński, Wydział Doskonalenia Zawodowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

- Policjanci na sobie pokazywali różne techniki, więc my się przyglądałyśmy i było naprawdę bardzo w porządku - oceniła Karolina Wysocka, jedna z kursantek.

- [Poznałyśmy - przyp. red.] podstawowe metody samoobrony; jak sobie poradzić w nieprzyjemnej sytuacji. Każdy powinien takie szkolenie przejść - dodała kolejna z nich, Agata Wodarczyk-Jaworska.

W szkoleniu wzięło udział 15 lekarzy weterynarii i innych członków personelu. Kolejne odbędzie się 4 września.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty