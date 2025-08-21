Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Szczeciński licealista wygrał międzynarodową olimpiadę o sztucznej inteligencji

Region Jakub Tomala

Fot. International Olympiad in Artificial Intelligence
Wielki sukces szczecińskiego licealisty na Międzynarodowej Olimpiadzie AI w Pekinie. Dawid Kot, uczeń pierwszej klasy XIII Liceum Ogólnokształcącego, zajął pierwsze miejsce w finale międzynarodowego konkursu.
Najpierw wygrał ogólnopolską edycję olimpiady. Oprócz klasyfikacji indywidualnej uczniowie brali też udział w zawodach drużynowych. Dawid Kot przyznaje, że i w tej konkurencji Polacy odnieśli sukces.

- Trochę zdominowaliśmy podium. Pierwsze miejsce zajęła moja drużyna - pierwsza polska, drugie miejsce zajęła drużyna rosyjska, a trzecie miejsce zajęła też drużyna polska. Wygraliśmy z rosyjską drużyną o 0,1 punktu - mówi licealista.

Dawid Kot przygotowywał się do tej olimpiady przez wiele lat, mógł liczyć na wsparcie szkoły, ale jak sam przyznaje - dużą część specjalistycznej wiedzy musiał pozyskać samodzielnie.

- Z programowaniem zacząłem w klasie szóstej szkoły podstawowej. Przed olimpiadą międzynarodową odbył się obóz. Mieliśmy takie trzy dni przygotowawcze. Komitet merytoryczny przyszedł i opowiadał nam o różnych rzeczach z AI-em. To mogło też nam pomóc osiągnąć taki sukces - mówi Kot.

Dzięki temu zwycięstwu licealista ma wolny wstęp właściwie na wszystkie uczelnie na świecie. Na razie rozważa, oczywiście po maturze - Uniwersytet Warszawski. Następnym wyzwaniem Dawida będzie zimowa edycja olimpiady, tym razem w Lublanie, stolicy Słowenii.

Edycja tekstu: Michał Król
