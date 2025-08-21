Poszukiwany 36-latek. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...

Szczecińska policja poszukuje zaginionego 36-letniego Damiana Adamowicza. Mężczyzna wyszedł z domu przy ul. Santockiej 31 lipca i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.
Ostatni raz widziany był 10 dni temu na stacji paliw przy ul. Przyszłości w Szczecinie.
Mężczyzna ma 180 centymetrów wzrostu, krótko ścięte, jasne włosy i niebieskie oczy.
Ma również charakterystyczne blizny na przedramionach. W chwili zaginięcia ubrany był w krótkie spodenki w kratkę i granatowy T-shirt.
Jeśli ktoś widział Damiana lub posiada jakiekolwiek informacje o jego miejscu pobytu, proszony jest o pilny kontakt ze służbą dyżurną KP Szczecin Pogodno: 47 78 19103 lub Zespołem Poszukiwań i Identyfikacji Osób: 47 78 14 441.
