Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Poszukiwany 36-latek. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...

Region Julia Nowicka

Jeśli ktoś widział Damiana lub posiada jakiekolwiek informacje o jego miejscu pobytu, proszony jest o pilny kontakt ze służbą dyżurną KP Szczecin Pogodno. źródło: https://www.facebook.com/KMPSzczecin
Szczecińska policja poszukuje zaginionego 36-letniego Damiana Adamowicza. Mężczyzna wyszedł z domu przy ul. Santockiej 31 lipca i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.
Ostatni raz widziany był 10 dni temu na stacji paliw przy ul. Przyszłości w Szczecinie.

Mężczyzna ma 180 centymetrów wzrostu, krótko ścięte, jasne włosy i niebieskie oczy.
Ma również charakterystyczne blizny na przedramionach. W chwili zaginięcia ubrany był w krótkie spodenki w kratkę i granatowy T-shirt.

Jeśli ktoś widział Damiana lub posiada jakiekolwiek informacje o jego miejscu pobytu, proszony jest o pilny kontakt ze służbą dyżurną KP Szczecin Pogodno: 47 78 19103 lub Zespołem Poszukiwań i Identyfikacji Osób: 47 78 14 441.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

