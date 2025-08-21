Poszukiwany 36-latek. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...

Jeśli ktoś widział Damiana lub posiada jakiekolwiek informacje o jego miejscu pobytu, proszony jest o pilny kontakt ze służbą dyżurną KP Szczecin Pogodno. źródło: https://www.facebook.com/KMPSzczecin

Szczecińska policja poszukuje zaginionego 36-letniego Damiana Adamowicza. Mężczyzna wyszedł z domu przy ul. Santockiej 31 lipca i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.