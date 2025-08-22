Nocne obserwacje nieba w Kołbaskowie

Fot. pixabay.com / marekssteins (CC0 domena publiczna)

Mieszkańcy gminy Kołbaskowo będą mieli okazję pooglądać gwiazdy. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu zapewni teleskop i lornetki, żeby móc spokojnie obserwować nocne niebo.