Nocne obserwacje nieba w Kołbaskowie

Mieszkańcy gminy Kołbaskowo będą mieli okazję pooglądać gwiazdy. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu zapewni teleskop i lornetki, żeby móc spokojnie obserwować nocne niebo.
W programie oglądanie planet, mgławic, gromad kulistych i otwartych.
Spotkanie poprowadzi Kamil Kurek z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Kosmiczne obserwacje rozpoczną się o 21:45 przy ul. Rekreacyjnej 1 w Przecławiu.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
