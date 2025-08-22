Pierwsza w historii kobieta kapitan statku ratowniczego

Paulina Pacuła objęła dowodzenie nad jednostką Sztorm, należącą do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
- Jest absolwentką Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, a na morzu przeszła przez każdy stopień kariery - mówi rzecznik SAR Rafał Goeck. - Wcześniej służyła zarówno u nas w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa, jak i we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich i tak po kolei, aż do stopnia kapitana, ze swoją ciężką pracą, trudem oraz dokładnością, dotarła do powierzonej jej funkcji.
Jednostka, nad którą objęła dowodzenie, stacjonuje na Helu.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
