Pierwsza w historii kobieta kapitan statku ratowniczego

Region Julia Nowicka

Fot. facebook.com/PomZachodnie
Fot. facebook.com/PomZachodnie
Paulina Pacuła objęła dowodzenie nad jednostką Sztorm, należącą do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
- Jest absolwentką Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, a na morzu przeszła przez każdy stopień kariery - mówi rzecznik SAR Rafał Goeck. - Wcześniej służyła zarówno u nas w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa, jak i we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich i tak po kolei, aż do stopnia kapitana, ze swoją ciężką pracą, trudem oraz dokładnością, dotarła do powierzonej jej funkcji.

Jednostka, nad którą objęła dowodzenie, stacjonuje na Helu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Jest absolwentką Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, a na morzu przeszła przez każdy stopień kariery - mówi rzecznik SAR Rafał Goeck.

