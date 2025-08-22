Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Nowy pomysł dla szczecińskiego mieszkalnictwa

Region Katarzyna Filipowiak

źródło: pixabay.com/ Schluesseldienst (domena publiczna)
źródło: pixabay.com/ Schluesseldienst (domena publiczna)
Powstał nowy pomysł dla szczecińskiego mieszkalnictwa. To projekt „Szczecin - miasto inkluzywne, miasto dla wszystkich”.
Miałby wypełnić lukę między lokalami komunalnymi a najmem komercyjnym. Byłby przeznaczony w szczególności dla osób powyżej 55. roku życia i seniorów. Najem instytucjonalny zakłada, że właścicielem budynku jest jeden podmiot, który, poza mieszkaniem, oferuje też przestrzenie wspólne i ułatwione rozwiązywanie problemów w lokalach.

Według projektu, na dom można przeznaczyć działkę miejską, która znajduje się u zbiegu al. Bohaterów Warszawy i ul. Żółkiewskiego.

Autorką pomysłu jest Małgorzata Szałek, na co dzień zajmująca się kwestiami środowiskowymi w branży budowlanej.

- Zauważyłam, że w mieście brakuje takiego miejsca, gdzie wspólnie zamieszkać mogłyby osoby powyżej 55. roku życia. Wielu z nich jest właścicielami swoich lokali, które wcześniej były lokalami komunalnymi. Niestety nie stać ich na to, żeby te lokale teraz zostały wyremontowane i są skazani na życie na drugim, trzecim, czwartym piętrze kamienicy, z której nie mogą się już wyprowadzić - mówi Szałek.

Najem instytucjonalny zazwyczaj prowadzą firmy prywatne, ale pani Małgorzata proponuje inne rozwiązania.

- Powinien to przejąć samorząd, miasto. Uważam też, że taki projekt, to powinien być konkurs architektoniczny - dodaje Szałek.

Teraz pani Małgorzata chciałaby usłyszeć zdanie szczecinian na ten temat, dlatego zachęca do podzielenia się swoją opinią.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Katarzyny Filipowiak [Radio Szczecin]

