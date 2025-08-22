Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Burmistrz zaprasza na Targ Rybny. Radio Szczecin w sobotę w Międzyzdrojach

Region Milena Milewska

Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W weekend Międzyzdroje będą idealnym miejscem do połączenia wrażeń kulinarnych i sportowych. W sobotę od 14 do 21 do Alei Gwiazd zaprasza I Targ Rybny - ze stoiskami lokalnych producentów, warsztatami garncarskimi, czy koncertami szantowymi.
Możemy się także spodziewać zmagań kół gospodyń wiejskich z całego Pomorza Zachodniego w ramach "Bitwy regionów". O tym, czy znane jest już dokładne menu imprezy, opowiada burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek.

- Panie z Kół Gospodyń Wiejskich nie chcą zdradzić, jakie to będą potrawy. Myślę, że możemy się spodziewać jakiegoś smacznego paprykarzu, czy też ryby wędzonej. Pewnie zupa rybna, tak zakładam, przeczuwam, ale nie wiem, na ile jest cenny mój nos kulinarny - mówi Bobek.

I Targ Rybny to także podróże w czasie. - Będzie mocna współpraca z wikingami z Wolina i będzie można też przenieść się w wirtualny świat i zobaczyć, jak ten cudowny Wolin wyglądał ponad tysiąc lat temu - dodaje Bobek.

A można się też przenieść na plażę. Tam od piątku do soboty potrwa Summer Kite Festival. Podczas jego 16. edycji będą na nas czekać imponujące akrobacje, a także konkursy i atrakcje przygotowane głównie dla najmłodszych plażowiczów.

O wszystkim tym usłyszycie w audycji "Aktywna sobota" w Radiu Szczecin. Szukajcie naszego terenowego studia i radiowych gadżetów w Alei Gwiazd od 12 do 17.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
