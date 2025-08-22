Startuje nowy program dla organizacji pozarządowych

Pięć milionów złotych będą mogły dostać organizacje pozarządowe w nowym programie "Pomorze Zachodnie - Silne NGO".

Edycja tekstu: Michał Król

Organizacje będą mogły pozyskać granty w wysokości od 10 do 250 tysięcy złotych. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na szkolenia kadr i wolontariuszy, rozwijanie porozumień między organizacjami czy docieranie do darczyńców. Nie można ich jednak wydać na cele statutowe.Chcemy zbudować silniejsze organizacje pozarządowe - mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.- Ma na celu wzmocnienie strukturalne organizacji pozarządowych. W ramach tych grantów chcemy pomóc im docierać do darczyńców. Chcemy, żeby wolontariusze mogli się szkolić, aby organizacje pozarządowe stawały się silne poprzez jednoczenie się, poprzez skupianie się w federacji - mówi marszałek.Takie projekty są kluczowe dla działania organizacji - wskazuje Maria Dorota Szymańska ze Związku Harcerstwa Polskiego.- Takie programy, jak ten grantowy, dają bardzo potężny zastrzyk do tego, żeby dbać o rozwój naszej kadry. Zazwyczaj my, jako organizacja, dbamy o tych mniejszych, młodszych, a tutaj jednak jest to odwrócenie tej perspektywy i włączenie tych środków w rozwój właśnie kadry - mówi Szymańska.Silne organizacje pozarządowe to podstawa - podkreśla Marta Krajniak z Inkubatora Sektorów Kreatywnych i stowarzyszenia Media Dizajn.- Organizacje pozarządowe robią z guzika diament. Mieszkańcy czasami sobie nie zdają sprawy, ile wydarzeń, ile wszystkich inicjatyw, robią właśnie NGO-sy. Wszelaka pomoc, bo to jest i pomoc dla dzieci, pomoc dla starszych. Ta charakterystyka organizacji pozarządowych jest różna. W NGO-sach jest siła - mówi Krajniak.Ostateczny termin składania wniosków to 26 września.Przewidziane są dwa spotkania informacyjne o zasadach naboru, które odbędą się online 28 sierpnia i 1 września.Dostępne są dwie ścieżki wsparcia. W pierwszej przewidziane są szkolenia, wsparcie wolontariuszy, pozyskiwanie narzędzi do ewaluacji i działania promocyjne. Można na nią pozyskać granty w wysokości od 10-70 tysięcy złotych. Druga skupiona jest na integracji i wzmacnianiu kontaktów między organizacjami, tutaj dostępne są wyższe granty, od 40 do 250 tysięcy złotych.Każda organizacja może złożyć jeden projekt w ramach jednej ścieżki.