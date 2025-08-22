Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Małe rzeczy, wielkie wydatki. Rodzice kompletują wyprawki szkolne [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Od 300 do nawet do 700 złotych wydadzą średnio rodzice na tegoroczną wyprawkę szkolną na jedno dziecko - według badań przeprowadzonych przez firmę PayPo.
Czas na skompletowanie wyprawki

Najwięcej pieniędzy trzeba przeznaczyć na podręczniki. Na drugim miejscu są: odzież i obuwie codziennie oraz sportowe.

Szczecinianie przyznają - plecaki, piórniki i zeszyty to małe rzeczy, a wielkie wydatki.

- Zeszyt, ołówki, zakreślacze, śniadaniówki. Mam plecak, ale tornistra jeszcze nie - mówi uczeń.

- Dostaliśmy ze szkoły wytyczne, także wszystko wiemy. Mamy jeszcze tydzień czasu, także na spokojnie wszystko ogarniemy. Idziemy pierwszy raz do szkoły, także jeszcze nie wiem czy to duży wydatek. - Troszkę było. Ciuchy, bo chcesz lepszą jakość, żeby ciało oddychało, troszeczkę drożej. - Trudno powiedzieć, bo też człowiek tego tak za bardzo nie liczy i nie planuje, bo to są wyzwania. - Mniej więcej na same zeszyty to wydałyśmy 200, plus jeszcze teraz podręczniki. Pójdzie w tysiącach - mówią rodzice.

Rodzice mogą skorzystać z dofinansowania "Dobry Start" w wysokości 300 złotych na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia.

Wnioski można składać elektronicznie do 30 listopada przez aplikację mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Weroniki Łyczywek.
Relacja Weroniki Łyczywek z programu Tematy i Muzyka (TiM)

