Małe rzeczy, wielkie wydatki. Rodzice kompletują wyprawki szkolne [ZDJĘCIA]

Od 300 do nawet do 700 złotych wydadzą średnio rodzice na tegoroczną wyprawkę szkolną na jedno dziecko - według badań przeprowadzonych przez firmę PayPo.

Najwięcej pieniędzy trzeba przeznaczyć na podręczniki. Na drugim miejscu są: odzież i obuwie codziennie oraz sportowe.





- Zeszyt, ołówki, zakreślacze, śniadaniówki. Mam plecak, ale tornistra jeszcze nie - mówi uczeń.





Rodzice mogą skorzystać z dofinansowania "Dobry Start" w wysokości 300 złotych na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia.





Wnioski można składać elektronicznie do 30 listopada przez aplikację mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.



Edycja tekstu: Michał Król

Szczecinianie przyznają - plecaki, piórniki i zeszyty to małe rzeczy, a wielkie wydatki.- Dostaliśmy ze szkoły wytyczne, także wszystko wiemy. Mamy jeszcze tydzień czasu, także na spokojnie wszystko ogarniemy. Idziemy pierwszy raz do szkoły, także jeszcze nie wiem czy to duży wydatek. - Troszkę było. Ciuchy, bo chcesz lepszą jakość, żeby ciało oddychało, troszeczkę drożej. - Trudno powiedzieć, bo też człowiek tego tak za bardzo nie liczy i nie planuje, bo to są wyzwania. - Mniej więcej na same zeszyty to wydałyśmy 200, plus jeszcze teraz podręczniki. Pójdzie w tysiącach - mówią rodzice.