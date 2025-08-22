Kultura regionu na Dniach Mieszkowic i Dożynkach Gminnych

Wspólna zabawa, występy dziecięcych zespołów artystycznych i stoiska promocyjne przybliżające kulturę regionu. Ruszają Dni Mieszkowic i Dożynki Gminne 2025.
Obchody rozpoczną się o 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Mieszkowicach i potrwają do niedzieli.
W programie oprócz klasycznych dożynkowych atrakcji także występy muzyczne i wystawy maszyn rolniczych.
Obrzędy Dożynkowe poprowadzi Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
W programie oprócz klasycznych dożynkowych atrakcji także występy muzyczne i wystawy maszyn rolniczych.
Obrzędy Dożynkowe poprowadzi Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski