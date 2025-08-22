Ulica Mazowiecka jest przejezdna, ale trzeba uważać [AKTUALIZACJA]

Dobra informacja dla kierowców poruszających się po Szczecinie. Ekipa pracująca przy naprawie wodociągu przy ul. Mazowieckiej na odcinku między aleją Wyzwolenia a Mazurską usunęła słupki blokujące drogę.

Cały czas trwa usuwanie awarii - uszkodzona została rura, a wody nie mają dwa budynki, w tym Urząd Marszałkowski. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają prace - możliwe, że zakończą się późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem.





AKTUALIZACJA z godz. 20:00

Zakończyły się prace naprawcze wodociągu przy ulicy Mazowieckiej w Szczecinie. Po kilku godzinach usuwania awarii woda wróciła do dwóch budynków, w tym do Urzędu Marszałkowskiego. Przyczyną awarii była uszkodzona rura, która została wymieniona na nową.





Zniszczoną nawierzchnią ulicy Mazowieckiej służby zajmą się od poniedziałku. Do tego czasu kierowcy powinni zachować w tym miejscu szczególną ostrożność.

