Rajd rowerowy do jednych z najstarszych dębów w Polsce [ZDJĘCIA]

Od 25 lat z Ustronia Morskiego wyrusza rowerowy rajd do Lasu Kołobrzeskiego. Jego celem są dwa dęby należące do najstarszych w Polsce.

Tym razem na rowery wsiadła grupa licząca ponad 30 osób. Kinga Kurkowska z Urzędu Gminy Ustronie Morskie mówi, że poza aktywnym spędzeniem czasu zgłębią one historię dwóch dębów: Warcisława i Bolesława.- Wielosetletni można powiedzieć, 800 i 600 lat. Dęby, które w 2000 roku przeszły tak zwany chrzest, czyli w ćwierć wieku temu otrzymały nazwę - mówi Kurkowska.Wśród uczestników są zarówno turyści, jak i miejscowi.- Jesteśmy 800 kilometrów stąd. Przyjechaliśmy z Jaworza i dowiedzieliśmy się, że jest rajd rowerowy, dlatego postanowiliśmy brać w nim udział.Lubię okoliczności przyrody, las jest bardzo piękny - mówią uczestnicy.Bolesław uznawany był za jedno z najstarszych drzew liściastych w kraju, w 2016 roku został powalony przez wichurę. Cały czas jest jednak pomnikiem przyrody. Jego wysokość to 32 metry, a obwód pnia wynosi 691 centymetrów.