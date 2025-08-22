Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Rajd rowerowy do jednych z najstarszych dębów w Polsce [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Od 25 lat z Ustronia Morskiego wyrusza rowerowy rajd do Lasu Kołobrzeskiego. Jego celem są dwa dęby należące do najstarszych w Polsce.
Tym razem na rowery wsiadła grupa licząca ponad 30 osób. Kinga Kurkowska z Urzędu Gminy Ustronie Morskie mówi, że poza aktywnym spędzeniem czasu zgłębią one historię dwóch dębów: Warcisława i Bolesława.

- Wielosetletni można powiedzieć, 800 i 600 lat. Dęby, które w 2000 roku przeszły tak zwany chrzest, czyli w ćwierć wieku temu otrzymały nazwę - mówi Kurkowska.

Wśród uczestników są zarówno turyści, jak i miejscowi.

- Jesteśmy 800 kilometrów stąd. Przyjechaliśmy z Jaworza i dowiedzieliśmy się, że jest rajd rowerowy, dlatego postanowiliśmy brać w nim udział. - Lubię okoliczności przyrody, las jest bardzo piękny - mówią uczestnicy.

Bolesław uznawany był za jedno z najstarszych drzew liściastych w kraju, w 2016 roku został powalony przez wichurę. Cały czas jest jednak pomnikiem przyrody. Jego wysokość to 32 metry, a obwód pnia wynosi 691 centymetrów.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.
Relacja Przemysława Polanina z programu Tematy i Muzyka (TiM)

Dodaj komentarz

