Ratownik: "trzeba zachować spokój i nie walczyć z morzem"

Kąpiel w morzu to nie kąpiel w jeziorze - przestrzegają ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tegoroczny sezon wypoczynku nad Bałtykiem przynosi tragiczne wiadomości dotyczące utonięć.

Przede wszystkim trzeba zachować spokój i nie walczyć z morzem - dodał Golian.





Gdy jesteśmy świadkami niebezpiecznego zdarzenia należy zadzwonić pod "numer ratunkowy nad wodą" 601 100 100.







Edycja tekstu: Michał Król