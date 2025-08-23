Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Nabór na lokale socjalne w Szczecinie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W połowie wrześnie ruszy nabór wniosków na lokale socjalne w Szczecinie.
To najem na dwa lata, przyznawany w ramach pomocy dla osób najbardziej potrzebujących, które nie mogą utrzymać mieszkania samodzielnie z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie kompletu niezbędnych dokumentów. Nabór potrwa do 30 września.

Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań można uzyskać pod numerami telefonu: Biuro Obsługi Interesanta tel. 91 48 86 333 lub 91 48 86 301 oraz Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi tel. 91 43 45 455.

