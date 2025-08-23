Święto rolników w Mieszkowicach

Dni Mieszkowic, Dożynki Gminne i zawody wędkarskie. To weekend pełen atrakcji dla mieszkańców powiatu gryfińskiego.

Świętowanie rozpoczęło się w piątek festiwalem kolorów dla najmłodszych i koncertami lokalnych artystów.- W sobotę święto rolników, które rozpocznie msza święta o 14 - mówi burmistrz Mieszkowic, Krzysztof Tkacz. - Następnie cały kolorowy przemarsz w asyście Zespołu Pieśni i Tańca z Pyrzyc udaje się na kompleks boisk sportowych znajdujących się w Mieszkowicach przy ulicy Ogrodowej i tam rozpoczynamy zabawę, święto rolników. Chcemy im podziękować za zaangażowanie, za to, że dają nam z ziemi dary.- Każdy znajdzie coś dla siebie - dodaje Tkacz. - Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców, wszystkich gości. Nie może Was zabraknąć, przyjdźcie całymi rodzinami. Przewidzieliśmy atrakcje dla każdego. Zamki dmuchane, smakołyki, kołacze, regionalne wypieki. Czekamy na Was na kompleksie boi sportowych Orlik w Mieszkowicach.W niedzielę odbędą się zawody wędkarskie o puchar burmistrza Mieszkowic nad łowiskiem w Chlewicach. Zbiórka o 7 rano.