Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Święto rolników w Mieszkowicach

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dni Mieszkowic, Dożynki Gminne i zawody wędkarskie. To weekend pełen atrakcji dla mieszkańców powiatu gryfińskiego.
Świętowanie rozpoczęło się w piątek festiwalem kolorów dla najmłodszych i koncertami lokalnych artystów.

- W sobotę święto rolników, które rozpocznie msza święta o 14 - mówi burmistrz Mieszkowic, Krzysztof Tkacz. - Następnie cały kolorowy przemarsz w asyście Zespołu Pieśni i Tańca z Pyrzyc udaje się na kompleks boisk sportowych znajdujących się w Mieszkowicach przy ulicy Ogrodowej i tam rozpoczynamy zabawę, święto rolników. Chcemy im podziękować za zaangażowanie, za to, że dają nam z ziemi dary.

- Każdy znajdzie coś dla siebie - dodaje Tkacz. - Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców, wszystkich gości. Nie może Was zabraknąć, przyjdźcie całymi rodzinami. Przewidzieliśmy atrakcje dla każdego. Zamki dmuchane, smakołyki, kołacze, regionalne wypieki. Czekamy na Was na kompleksie boi sportowych Orlik w Mieszkowicach.

W niedzielę odbędą się zawody wędkarskie o puchar burmistrza Mieszkowic nad łowiskiem w Chlewicach. Zbiórka o 7 rano.

Cały program imprezy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- W sobotę święto rolników, które rozpocznie msza święta o 14 - mówi burmistrz Mieszkowic, Krzysztof Tkacz.
- Każdy znajdzie coś dla siebie - dodaje Tkacz.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Tragiczny wypadek w Zakładach Chemicznych Police
    (od 20 sierpnia oglądane 8124 razy)
  2. Zmiany w rozkładzie jazdy PKP. "Rekordowy czas przejazdu" do Warszawy
    (od 20 sierpnia oglądane 6817 razy)
  3. 10-kilometrowy korek na A6
    (od 18 sierpnia oglądane 5733 razy)
  4. Odcinek S3 po modernizacji będzie gotowy we wrześniu
    (od 18 sierpnia oglądane 5156 razy)
  5. Były dyrektor Wydziału Kultury wydaje oświadczenie i składa pozew do sądu
    (od 18 sierpnia oglądane 4007 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Radio Szczecin w Międzyzdrojach. "Nigdy nam się nie nudzi" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Byłych komandosów można spotkać w Dziwnowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ratownicy wodni z całej Europy będą walczyć o medale ME w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany w komunikacji miejskiej na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Współpraca z policją, czyli kurs samoobrony dla weterynarzy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Prawie cały sezon bez czerwonej flagi. Monitorowanie kąpieliska w Dąbiu dało efekt [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty