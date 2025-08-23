Jak stworzyć ogród przyjazny pszczołom? Warsztaty w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Ile gatunków pszczół żyje w Polsce? Jakie kolory widzą i jak stworzyć ogród przyjazny tym owadom? Na te pytania szczecinianie mogli znaleźć odpowiedzi podczas warsztatów na Różance.

"Ogród przyjazny pszczołom - planowanie i zakładanie" to okazja, by poznać naturę tych owadów, ale i otrzymać nasiona do posadzenia w ogrodzie.





- Podoba mi się na warsztatach to, że tu jest dużo kwiatów i ta pani mówi bardzo mądre rzeczy o pszczołach i o kwiatach. - Ja bardzo lubię pszczoły - mówili młodzi uczestnicy warsztatów.



- Jestem instruktorem autorskich warsztatów outdoorowych - mówi Marcelina Szuba - W Polsce jest 500 gatunków pszczół. Z tego tylko jeden gatunek robi miodek. Najważniejsze, żeby ten ogród był różnorodny. Jeśli chcemy się czegoś nauczyć i zaufać, to najlepiej zaufać jest naturze. Iść na łąkę i zobaczyć, co o jakiej porze roku kwitnie. Są w XXI wieku świetne aplikacje umożliwiające identyfikację roślin.Warsztaty odbyły się w ramach projektu Różany Ogród Sztuki.