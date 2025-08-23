Korki na drogach powrotnych znad morza

Informujemy o utrudnieniach na drogach regionu.
Godzina 14:00
Uwaga jadący znad morza. Na S3 są korki. Kolejka aut od Łozienicy, przez Rurkę, Pucice, Kliniska aż do Załomia. Kolejne korki są przed Kijewem i ciągną się do węzła Klucz i dalej w stronę Kołbaskowa.
Godzina 13:00Wzmożony ruch na drogach powrotnych znad morza. Na A6 od węzła Kijewo utworzył się 9-kilometrowy korek, na S6 i S3 również zdejmiemy nogę z gazu. Tam korek sięga nawet 10 kilometrów.
Do tego na S6 w Nowogardzie doszło do kolizji. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Jeden pas w kierunku Koszalina jest zajęty.
W kolejce aut poczekamy też w okolicach Troszyna, gdzie wciąż trwają roboty drogowe.
