Korki na drogach powrotnych znad morza

Informujemy o utrudnieniach na drogach regionu.

Godzina 14:00

Uwaga jadący znad morza. Na S3 są korki. Kolejka aut od Łozienicy, przez Rurkę, Pucice, Kliniska aż do Załomia. Kolejne korki są przed Kijewem i ciągną się do węzła Klucz i dalej w stronę Kołbaskowa.







Godzina 13:00





Do tego na S6 w Nowogardzie doszło do kolizji. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Jeden pas w kierunku Koszalina jest zajęty.





W kolejce aut poczekamy też w okolicach Troszyna, gdzie wciąż trwają roboty drogowe.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Wzmożony ruch na drogach powrotnych znad morza. Na A6 od węzła Kijewo utworzył się 9-kilometrowy korek, na S6 i S3 również zdejmiemy nogę z gazu. Tam korek sięga nawet 10 kilometrów.