Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Korki na drogach powrotnych znad morza

Region Julia Nowicka

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Informujemy o utrudnieniach na drogach regionu.
Godzina 14:00
Uwaga jadący znad morza. Na S3 są korki. Kolejka aut od Łozienicy, przez Rurkę, Pucice, Kliniska aż do Załomia. Kolejne korki są przed Kijewem i ciągną się do węzła Klucz i dalej w stronę Kołbaskowa.

Godzina 13:00
Wzmożony ruch na drogach powrotnych znad morza. Na A6 od węzła Kijewo utworzył się 9-kilometrowy korek, na S6 i S3 również zdejmiemy nogę z gazu. Tam korek sięga nawet 10 kilometrów.

Do tego na S6 w Nowogardzie doszło do kolizji. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Jeden pas w kierunku Koszalina jest zajęty.

W kolejce aut poczekamy też w okolicach Troszyna, gdzie wciąż trwają roboty drogowe.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Tragiczny wypadek w Zakładach Chemicznych Police
    (od 20 sierpnia oglądane 8124 razy)
  2. Zmiany w rozkładzie jazdy PKP. "Rekordowy czas przejazdu" do Warszawy
    (od 20 sierpnia oglądane 6817 razy)
  3. 10-kilometrowy korek na A6
    (od 18 sierpnia oglądane 5733 razy)
  4. Odcinek S3 po modernizacji będzie gotowy we wrześniu
    (od 18 sierpnia oglądane 5156 razy)
  5. Były dyrektor Wydziału Kultury wydaje oświadczenie i składa pozew do sądu
    (od 18 sierpnia oglądane 4007 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Radio Szczecin w Międzyzdrojach. "Nigdy nam się nie nudzi" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Byłych komandosów można spotkać w Dziwnowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ratownicy wodni z całej Europy będą walczyć o medale ME w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany w komunikacji miejskiej na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Współpraca z policją, czyli kurs samoobrony dla weterynarzy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Prawie cały sezon bez czerwonej flagi. Monitorowanie kąpieliska w Dąbiu dało efekt [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty