Radio Szczecin w Międzyzdrojach. "Nigdy nam się nie nudzi" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Silny wiatr i deszcz nad morzem nie musi oznaczać nudy. Tak przynajmniej twierdzą Ci, którzy wypoczywają w Międzyzdrojach.





O 14 w Alei Gwiazd rozpoczyna się Targ Rybny, który m.in. relacjonować będziemy w trwającej "Aktywnej sobocie" Radia Szczecin prosto z Międzyzdrojów.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Pogoda pod koniec wakacji nie rozpieszcza, ale przecież plaża i kąpiel w Bałtyku to nie jedyne atrakcje.- Jakoś trzeba sobie radzić, pogoda nie rozpieszcza w tym sezonie, ale zawsze znajdą się jakieś aktywności, które można wykonywać. Mamy chociażby jedno ładne oceanarium. Jest tu co robić w złą pogodę. Takie mamy lato, nic na to nie poradzimy. Miejmy nadzieję, że kolejne będzie lepsze. - Pogoda jest zawsze, nawet taka jest ładna, w Międzyzdrojach szczególnie. Nigdy nam się nie nudzi. Od restauracji do restauracji. Widzieliśmy kolejkę do oceanarium. Pierwszy raz od kilku lat taką dużą kolejkę zobaczyliśmy. - W czasie, gdy dorastaliśmy, też pogoda była zmienna nad Bałtykiem, tylko nie umieliśmy tak wypoczywać być może. Teraz się to wszystko zmieniło i wydaje mi się, że tak dużego wpływu na to nie ma pogoda - to głosy turystów wypoczywających w nadmorskim kurorcie.