Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Radio Szczecin w Międzyzdrojach. "Nigdy nam się nie nudzi" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]
Silny wiatr i deszcz nad morzem nie musi oznaczać nudy. Tak przynajmniej twierdzą Ci, którzy wypoczywają w Międzyzdrojach.
Pogoda pod koniec wakacji nie rozpieszcza, ale przecież plaża i kąpiel w Bałtyku to nie jedyne atrakcje.

- Jakoś trzeba sobie radzić, pogoda nie rozpieszcza w tym sezonie, ale zawsze znajdą się jakieś aktywności, które można wykonywać. Mamy chociażby jedno ładne oceanarium. Jest tu co robić w złą pogodę. Takie mamy lato, nic na to nie poradzimy. Miejmy nadzieję, że kolejne będzie lepsze. - Pogoda jest zawsze, nawet taka jest ładna, w Międzyzdrojach szczególnie. Nigdy nam się nie nudzi. Od restauracji do restauracji. Widzieliśmy kolejkę do oceanarium. Pierwszy raz od kilku lat taką dużą kolejkę zobaczyliśmy. - W czasie, gdy dorastaliśmy, też pogoda była zmienna nad Bałtykiem, tylko nie umieliśmy tak wypoczywać być może. Teraz się to wszystko zmieniło i wydaje mi się, że tak dużego wpływu na to nie ma pogoda - to głosy turystów wypoczywających w nadmorskim kurorcie.

O 14 w Alei Gwiazd rozpoczyna się Targ Rybny, który m.in. relacjonować będziemy w trwającej "Aktywnej sobocie" Radia Szczecin prosto z Międzyzdrojów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Tragiczny wypadek w Zakładach Chemicznych Police
    (od 20 sierpnia oglądane 8124 razy)
  2. Zmiany w rozkładzie jazdy PKP. "Rekordowy czas przejazdu" do Warszawy
    (od 20 sierpnia oglądane 6817 razy)
  3. 10-kilometrowy korek na A6
    (od 18 sierpnia oglądane 5733 razy)
  4. Odcinek S3 po modernizacji będzie gotowy we wrześniu
    (od 18 sierpnia oglądane 5156 razy)
  5. Były dyrektor Wydziału Kultury wydaje oświadczenie i składa pozew do sądu
    (od 18 sierpnia oglądane 4007 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Radio Szczecin w Międzyzdrojach. "Nigdy nam się nie nudzi" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Byłych komandosów można spotkać w Dziwnowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ratownicy wodni z całej Europy będą walczyć o medale ME w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany w komunikacji miejskiej na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Współpraca z policją, czyli kurs samoobrony dla weterynarzy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Prawie cały sezon bez czerwonej flagi. Monitorowanie kąpieliska w Dąbiu dało efekt [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty