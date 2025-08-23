Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Miasto przekaże nieruchomości jednej z miejskich spółek

Region Adam Wosik

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
O prawie 5 milionów 400 tysięcy złotych podwyższony zostać ma kapitał zakładowy szczecińskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.
To będzie wkład niepieniężny ze strony Miasta Szczecin - zapowiada rzecznik prasowy NiOL-u Wojciech Jachim.

- Nie chodzi o gotówkowe dokapitalizowanie, tylko o przeniesienie własności, nieruchomości zabudowanej lokalami niemieszkalnymi, a dokładniej garażami. Chodzi o kilka nieruchomości na terenie objętym projektem przebudowy przychodni przy ulicy Staromłyńskiej - mówi Jachim.

Planowana przebudowa wiązać się będzie z powstaniem zupełnie nowego obiektu - dodaje Wojciech Jachim.

- Chodzi o budowę zupełnie nowej przychodni oraz budynku mieszkalnego na tym terenie wraz z dwupoziomowym parkingowcem na ponad 200 miejsc - tłumaczy Jachim.

Ostateczną decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego szczecińskiego NiOL-u podjąć mają miejscy radni na najbliższej sesji zaplanowanej na wtorek 9 września.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
