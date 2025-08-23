Miasto przekaże nieruchomości jednej z miejskich spółek

O prawie 5 milionów 400 tysięcy złotych podwyższony zostać ma kapitał zakładowy szczecińskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

To będzie wkład niepieniężny ze strony Miasta Szczecin - zapowiada rzecznik prasowy NiOL-u Wojciech Jachim.- Nie chodzi o gotówkowe dokapitalizowanie, tylko o przeniesienie własności, nieruchomości zabudowanej lokalami niemieszkalnymi, a dokładniej garażami. Chodzi o kilka nieruchomości na terenie objętym projektem przebudowy przychodni przy ulicy Staromłyńskiej - mówi Jachim.Planowana przebudowa wiązać się będzie z powstaniem zupełnie nowego obiektu - dodaje Wojciech Jachim.- Chodzi o budowę zupełnie nowej przychodni oraz budynku mieszkalnego na tym terenie wraz z dwupoziomowym parkingowcem na ponad 200 miejsc - tłumaczy Jachim.Ostateczną decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego szczecińskiego NiOL-u podjąć mają miejscy radni na najbliższej sesji zaplanowanej na wtorek 9 września.