Chojna pokazuje swoje wielokulturowe oblicze

Region Stanisław Sikora

Fot. Stanisław Sikora [Radio Szczecin]
Fot. Stanisław Sikora [Radio Szczecin]
Fot. Stanisław Sikora [Radio Szczecin]
Fot. Stanisław Sikora [Radio Szczecin]
Chojna w ten weekend tętni historią oraz kulturą. To za sprawą trwających w mieście Dni Integracji i Ekumenizmu.
Dla odwiedzających przygotowano między innymi średniowieczne pokazy, koncerty słowiańskich zespołów, czy też spotkania o charakterze religijnym oraz historycznym. Święto ma podkreślać bogatą tradycję regionu - zaznacza burmistrz Barbara Rawecka.

Staramy się pokazać, że Chojna ma jednak taki szlak gotycki i trzeba też pokazywać historię Chojny, dlatego też Dni Integracji, bo chcemy pokazać, że Chojna, tak jak ma swoją misję, od historii do przyszłości, idziemy w tym kierunku - mówi Rawecka.

Chojeńskie Dni Integracji i Ekumenizmu potrwają do niedzieli.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
