Chojna pokazuje swoje wielokulturowe oblicze

Chojna w ten weekend tętni historią oraz kulturą. To za sprawą trwających w mieście Dni Integracji i Ekumenizmu.





Dla odwiedzających przygotowano między innymi średniowieczne pokazy, koncerty słowiańskich zespołów, czy też spotkania o charakterze religijnym oraz historycznym. Święto ma podkreślać bogatą tradycję regionu - zaznacza burmistrz Barbara Rawecka.Staramy się pokazać, że Chojna ma jednak taki szlak gotycki i trzeba też pokazywać historię Chojny, dlatego też Dni Integracji, bo chcemy pokazać, że Chojna, tak jak ma swoją misję, od historii do przyszłości, idziemy w tym kierunku - mówi Rawecka.Chojeńskie Dni Integracji i Ekumenizmu potrwają do niedzieli.