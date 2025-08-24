Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o godz. 1:32. Jedna osoba jest poszkodowana.

Godz. 8.55

Na miejscu zdarzenia był wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.





- Przede wszystkim uspokajamy mieszkańców: nie ma już niebezpieczeństwa, pożar został ugaszony, dogaszane są zarzewia. Zapłonęła instalacja technologiczna zakładu, który pracuje w nocy i stąd ten pożar - powiedział.





Godz. 8.10

- Na miejscu pozostały dwa samochody gaśnicze oraz samochód z drabiną mechaniczną, aby dotrzeć do pojawiających się zarzewi ognia. Te resztki sadzy, opon, które się tutaj znajdują..., aby to wszystko dogasić i sobie poradzić z pożarem - powiedział komendant PSP w Szczecinie, st. kpt. Franciszek Goliński.





Godz. 7.45

- Po dojechaniu pierwszych zastępów potwierdzono pożar zewnętrzny tego budynku. Na miejsce zostały zadysponowane dodatkowe zastępy Państwowej Straży Pożarnej, jak i również Ochotniczej oraz Portowej Straży Pożarnej. Pożarem objęta była hala produkcyjno- magazynowa o powierzchni około 2000 m2. W budynku nie stwierdzono, żeby były osoby; pracownicy, którzy znajdowali się tam, opuścili budynek sami. Jeden z pracowników potrzebował pomocy medycznej, został opatrzony przez Zespół Ratownictwa Medycznego i przewieziony do szpitala. Pożar nadal jest nieugaszony, nadal prowadzone są działania gaśnicze. Na miejscu jest zaangażowanych kilkanaście zastępów Państwowej Straży Pożarnej, jak również Grupa Ratownictwa Chemicznego w celu monitorowania jakości powietrza. Jest też grupa operacyjna Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, jak i również Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - relacjonował komendant PSP w Szczecinie st. kpt. Franciszek Goliński.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! Pożar w zakładzie przetwarzającym opony w Szczecinie (ul. Ks. Kujota). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien. Śledź komunikaty służb."



Alert RCB został uruchomiony w Szczecinie (województwo zachodniopomorskie). pic.twitter.com/pGCmC5Mib6 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 24, 2025



Pożar jest dogaszany. Na miejscu wciąż działa kilkanaście zastępów straży pożarnej.W związku z pożarem Rządowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało alert, w którym przestrzega przed zbliżaniem się do pożaru i zaleca nieotwieranie okien.