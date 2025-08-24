Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]

Region Krzysztof Cichocki

źródło: KM PSP Szczecin
źródło: KM PSP Szczecin
źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
źródło: KM PSP Szczecin
źródło: KM PSP Szczecin
Fot. Wawrzyniec Szwaja [Radio Szczecin]
Fot. Wawrzyniec Szwaja [Radio Szczecin]
źródło: KM PSP Szczecin
źródło: KM PSP Szczecin
Fot. Wawrzyniec Szwaja [Radio Szczecin]
Fot. Wawrzyniec Szwaja [Radio Szczecin]
Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o godz. 1:32. Jedna osoba jest poszkodowana.
Godz. 8.55
Na miejscu zdarzenia był wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

- Przede wszystkim uspokajamy mieszkańców: nie ma już niebezpieczeństwa, pożar został ugaszony, dogaszane są zarzewia. Zapłonęła instalacja technologiczna zakładu, który pracuje w nocy i stąd ten pożar - powiedział.

Godz. 8.10
- Na miejscu pozostały dwa samochody gaśnicze oraz samochód z drabiną mechaniczną, aby dotrzeć do pojawiających się zarzewi ognia. Te resztki sadzy, opon, które się tutaj znajdują..., aby to wszystko dogasić i sobie poradzić z pożarem - powiedział komendant PSP w Szczecinie, st. kpt. Franciszek Goliński.

Godz. 7.45
- Po dojechaniu pierwszych zastępów potwierdzono pożar zewnętrzny tego budynku. Na miejsce zostały zadysponowane dodatkowe zastępy Państwowej Straży Pożarnej, jak i również Ochotniczej oraz Portowej Straży Pożarnej. Pożarem objęta była hala produkcyjno- magazynowa o powierzchni około 2000 m2. W budynku nie stwierdzono, żeby były osoby; pracownicy, którzy znajdowali się tam, opuścili budynek sami. Jeden z pracowników potrzebował pomocy medycznej, został opatrzony przez Zespół Ratownictwa Medycznego i przewieziony do szpitala. Pożar nadal jest nieugaszony, nadal prowadzone są działania gaśnicze. Na miejscu jest zaangażowanych kilkanaście zastępów Państwowej Straży Pożarnej, jak również Grupa Ratownictwa Chemicznego w celu monitorowania jakości powietrza. Jest też grupa operacyjna Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, jak i również Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - relacjonował komendant PSP w Szczecinie st. kpt. Franciszek Goliński.

Pożar jest dogaszany. Na miejscu wciąż działa kilkanaście zastępów straży pożarnej.
W związku z pożarem Rządowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało alert, w którym przestrzega przed zbliżaniem się do pożaru i zaleca nieotwieranie okien.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacjonuje komendant PSP w Szczecinie st. kpt. Franciszek Goliński.

Dodaj komentarz

sierpień 2025
