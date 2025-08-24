Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Czerwone flagi na kilkudziesięciu nadmorskich kąpieliskach

Region Polska Agencja Prasowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają w niedzielę na kilkudziesięciu nadmorskich kąpieliskach. Powodem są m.in. wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne.
Z danych opublikowanych w niedzielę w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że ze względu na silny wiatr, wysokie fale i silne prądy wsteczne zamkniętych jest kilkadziesiąt kąpielisk morskich w północnej Polsce.

W województwie zachodniopomorskim są to kąpieliska w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie, Pobierowie, Pustkowiu, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy, Mrzeżynie, Rogowie, Dźwirzynie, Grzybowie, Sianożętach, Ustroniu Morskim, Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie, Łazach i Darłowie.

W województwie pomorskim czerwone flagi z powodu wysokich fal i prądów wstecznych powiewają m.in. w Ustce, Przewłoce, Poddąbiu, Dębinie, Rowach, Lubiatowie, Białogórze, Dębkach, Karwieńskich Błotach Drugich, Karwi, Ostrowie, Jastrzębiej Górze, Chłapowie, Władysławowie, Chałupach oraz na wszystkich kąpieliskach od Gdańska Sobieszewa do Krynicy Morskiej na Mierzei Wiślanej.

Ponadto na kąpieliskach w woj. zachodniopomorskim w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz w Bornem Sulinowie nad jeziorem Pile i w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo woda jest niezdatna do kąpieli. W tych miejscach zakwitły sinice.

Z kolei nad jeziorem Mausz w Ostrowiu Mauszu na Kaszubach w pow. kartuskim w woj. pomorskim woda jest nieprzydatna do kąpieli z uwagi na wykrycie enterokoków.

Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu – od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

