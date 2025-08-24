Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Ratownicy rozpoczęli zmagania o tytuł najlepszych w Europie [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Najlepsi z najlepszych z całej Europy przyjechali do Szczecina, by zawalczyć o medale. Na basenie Floating Arena trwają Mistrzostw Europy w ratownictwie wodnym.
Rywalizuje 400 zawodników, w tym 24 z Polski - to zarówno seniorzy jak i juniorzy. Wśród konkurencji - symulowana akcja ratownicza, pływanie z przeszkodami czy w sztafecie.

- Ciekawe zawody, bardzo dużo krajów z Europy, dużo zawodników. Trenujemy cały rok. Bardzo ważne tutaj są aspekty techniczne. Systematyczność pracy i konsekwencja tego wszystkiego, co robimy i tej techniki, i siły, i wytrzymałości, to wszystko jakby się zsumuje na nasz wymarzony cel. - Nasz trening głównie charakteryzuje się pływaniem, elementami pływackimi, ale mamy tutaj elementy holowania manekina, pływania w płetwach, więc wplatamy to po prostu w trening pływacki. - Myślę, że ten dobry stres może sprawić, że będziemy tutaj pływać bardzo szybko - mówią reprezentanci Polski: Mateusz Grabski, Paulina Żukowska i Anna Dowgiert.

W Szczecinie sportowcy rywalizować będą do środy, a od piątku walka o medale toczyć się będzie nad morzem - w Międzyzdrojach. Mistrzostwa Europy w Ratownictwie Wodnym seniorów i juniorów potrwają do 1. września.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Z zawodnikami reprezentującymi Polskę na zawodach rozmawiał nasz reporter Krzysztof Cichocki.

sierpień 2025
