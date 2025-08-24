Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

"Ukraińskie brzmienie Szczecina" z okazji Dnia Niepodległości [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"Ukraińskie brzmienie Szczecina" w Zamku Książąt Pomorskich. Za nami koncerty zespołów muzycznych, tanecznych i teatralnych z Ukrainy, działających w naszym mieście.
W Dniu Niepodległości Ukrainy, publiczność mogła usłyszeć m.in. tradycyjne pieśni ludowe w nowoczesnych aranżacjach, a także współczesne utwory inspirowane ukraińskim folklorem.

- Podziwiam Ukraińców, że przychodzą w tych strojach ludowych. - Muzyka i kultura ukraińska jest bardzo bogata, więc na pewno dzisiejsze występy, zwłaszcza, że to są lokalni artyści, bo to zespoły kupione wokół Szczecina, także na pewno będzie ciekawie. - Jest taneczna, wpada w ucho jak najbardziej, warto przyjść posłuchać. - Kładą nacisk na kulturę ludową, na tradycję - mówią uczestnicy koncertu.

Koncert odbył się w ramach 28. Dni Kultury Ukraińskiej.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Krzysztofa Cichockiego

Dodaj komentarz 1 komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Tragiczny wypadek w Zakładach Chemicznych Police
    (od 20 sierpnia oglądane 8337 razy)
  2. Zmiany w rozkładzie jazdy PKP. "Rekordowy czas przejazdu" do Warszawy
    (od 20 sierpnia oglądane 7197 razy)
  3. 10-kilometrowy korek na A6
    (od 18 sierpnia oglądane 5938 razy)
  4. Odcinek S3 po modernizacji będzie gotowy we wrześniu
    (od 18 sierpnia oglądane 5241 razy)
  5. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od dzisiaj oglądane 4869 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
W Kołobrzegu pokazali, że rowerem można jeździć po wodzie [ZDJĘCIA]
Radio Szczecin w Międzyzdrojach. "Nigdy nam się nie nudzi" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Byłych komandosów można spotkać w Dziwnowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ratownicy wodni z całej Europy będą walczyć o medale ME w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany w komunikacji miejskiej na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty