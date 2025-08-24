"Ukraińskie brzmienie Szczecina" z okazji Dnia Niepodległości [ZDJĘCIA]

"Ukraińskie brzmienie Szczecina" w Zamku Książąt Pomorskich. Za nami koncerty zespołów muzycznych, tanecznych i teatralnych z Ukrainy, działających w naszym mieście.

W Dniu Niepodległości Ukrainy, publiczność mogła usłyszeć m.in. tradycyjne pieśni ludowe w nowoczesnych aranżacjach, a także współczesne utwory inspirowane ukraińskim folklorem.- Podziwiam Ukraińców, że przychodzą w tych strojach ludowych. - Muzyka i kultura ukraińska jest bardzo bogata, więc na pewno dzisiejsze występy, zwłaszcza, że to są lokalni artyści, bo to zespoły kupione wokół Szczecina, także na pewno będzie ciekawie. - Jest taneczna, wpada w ucho jak najbardziej, warto przyjść posłuchać. - Kładą nacisk na kulturę ludową, na tradycję - mówią uczestnicy koncertu.Koncert odbył się w ramach 28. Dni Kultury Ukraińskiej.