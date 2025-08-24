Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zamiast prawa jazdy, zakaz prowadzenia - przyszła na egzamin po alkoholu

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Egzamin na prawo jazdy zakończył się jeszcze na placu manewrowym. W szczecińskim WORD-zie 56-letnia obywatelka Niemiec stawiła się na egzamin pod wpływem.
Kobieta miała w organizmie blisko promil alkoholu. Kursantka usłyszała zarzuty i w trybie przyspieszonym trafiła przed sąd. Została ukarana zakazem prowadzenia pojazdów na 3 lata i czterema tysiącami złotych grzywny. Dodatkowo musi wpłacić 5 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

