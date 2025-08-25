Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Pałac ślubów - ogród przy szczecińskim magistracie będzie odrestaurowany [ZDJĘCIA]

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Obecnie stoi pusty i niszczeje, ale w przyszłości będą mogły odbywać się tam ceremonie ślubne. Mowa o zabytkowym ogrodzie przy lewym skrzydle szczecińskiego magistratu.
Nowa sala ślubów została oddana do użytku trzy lata temu, ale ogrodu ślubów mimo obietnic nadal nie ma. Problemem są fundusze.

- Po drodze mieliśmy pandemię, kryzys spowodowany wojną na Ukrainie... Planujemy rozpocząć te inwestycje w przyszłym roku. Oczywiście, jest to uzależnione od możliwości budżetowych miasta. Na pewno więcej można będzie powiedzieć w okolicach sesji budżetowej - mówi Dariusz Sadowski z urzędu miasta.

Zależy nam na tym, aby odnowić te elementy architektury, które maja wartość historyczną, ale przez lata uległy zniszczeniu - dodaje Sadowski.

- Mam tutaj na myśli na przykład ogrodzenie czy fontannę. Niezbędne będzie także przeprowadzenie prac budowlanych, wybudowanie nowej altany czy tarasu prowadzącego do ogrodu z sali ślubów - dodał.

Renowację przejdzie tez historyczne ogrodzenie, a w ogrodzie pojawi się więcej drzew i krzewów.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Pałamar [Radio Szczecin]

