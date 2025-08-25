Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Ranny american bully w schronisku. Jego właściciel z zarzutem znęcania się [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Pałamar

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Kilkanaście głębokich ran po kolczatce odkryli pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Chodzi o psa rasy american bully.
Chciał uśpić psa, potem wywiózł go do schroniska - odpowie za znęcanie

Chciał uśpić psa, potem wywiózł go do schroniska - odpowie za znęcanie

Jego 26-letni właściciel zgłosił, że pies zachowywał się agresywnie i zaatakował jego partnerkę, a następnie przyprowadził psa do lecznicy weterynaryjnej i domagał się jego uśpienia.

Kiedy weterynarz odmówił wykonania zabiegu mężczyzna zawiózł psa do schroniska.

Pies miał wrośniętą w skórę kolczatkę. Nic dziwnego, że zachowywał się agresywnie - mówi Ewa Mrugowska, kierowniczka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie.

- 16 ran 1,5-centymetrowych, typowo po tej kolczatce. Jego to po prostu potwornie bolało. To jest prawdziwe znęcanie się. Stwierdziliśmy, że nie odpuścimy tego, że musimy przekazać te informacje policji - podkreśliła.

Kolczatka została już usunięta, a pies powoli dochodzi do siebie.

Z czego najczęściej wynika agresja u zwierząt wyjaśnia Alicja Andrukajtis, trenerka psów.

- Psy nie reagują agresją bez powodu. Może to być reakcja lękowa. Jeśli mówimy o ataku, zawsze pies swoim ciałem, czy jest spięte ciało, czy luźne informuje o tym, że za chwilkę może nastąpić atak - instruowała.

Właściciel czworonoga usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Pałamar z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Relacja Anny Pałamar [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

