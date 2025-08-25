Zakończył się pilotaż Samorządowego Szlaku Wodnego – tramwaj wodny hitem wakacji [ZDJĘCIA]

Fot. Starostwo Polickie Fot. Starostwo Polickie Fot. Starostwo Polickie Fot. Starostwo Polickie

Wakacyjny tramwaj wodny kończy swoje funkcjonowanie. Kursował w soboty i niedziele od końca czerwca - połączył drogą wodną Szczecin z Nowym Warpnem i Świnoujściem. W ostatni tegoroczny rejs wypłynął w minioną niedzielę.

Starosta policki, Shivan Fate podsumowuje pracę letniego projektu, jak podkreśla - rejsy cieszyły się popularnością wśród mieszkańców i turystów.



- Praktycznie co weekend bilety były wyprzedane. Przez całe wakacje z oferty tramwaju skorzystało około 6 tysięcy osób. Projekt okazał się dużym sukcesem i prawdziwym strzałem w dziesiątkę - przyznał.



Tramwaj przyczynił się do rozwoju turystyki w regionie. Z wodnego połączenia korzystali także rowerzyści, którzy mogli dostać się do ścieżek rowerowych w innych częściach województwa - dodaje Fate.



- Tramwaj wodny bez wątpienia ma pozytywny wpływ na turystykę regionu. To nie tylko wygodna forma transportu i atrakcyjna alternatywa dla samochodu, ale także ciekawa atrakcja sama w sobie. Wielu pasażerów traktowało rejs jako część wypoczynku - zauważył.



Tegoroczny program to jedynie pilotaż. Nie wiadomo, czy będzie kontynuowany, jednak starosta policki podkreśla, że będzie zabiegał o wznowienie kursowania tramwaju w przyszłe wakacje.



