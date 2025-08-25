Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Zakończył się pilotaż Samorządowego Szlaku Wodnego – tramwaj wodny hitem wakacji [ZDJĘCIA]

Region Jakub Tomala

Fot. Starostwo Polickie
Fot. Starostwo Polickie
Fot. Starostwo Polickie
Fot. Starostwo Polickie
Fot. Starostwo Polickie
Fot. Starostwo Polickie
Fot. Starostwo Polickie
Fot. Starostwo Polickie
Wakacyjny tramwaj wodny kończy swoje funkcjonowanie. Kursował w soboty i niedziele od końca czerwca - połączył drogą wodną Szczecin z Nowym Warpnem i Świnoujściem. W ostatni tegoroczny rejs wypłynął w minioną niedzielę.
Starosta policki, Shivan Fate podsumowuje pracę letniego projektu, jak podkreśla - rejsy cieszyły się popularnością wśród mieszkańców i turystów.

- Praktycznie co weekend bilety były wyprzedane. Przez całe wakacje z oferty tramwaju skorzystało około 6 tysięcy osób. Projekt okazał się dużym sukcesem i prawdziwym strzałem w dziesiątkę - przyznał.

Tramwaj przyczynił się do rozwoju turystyki w regionie. Z wodnego połączenia korzystali także rowerzyści, którzy mogli dostać się do ścieżek rowerowych w innych częściach województwa - dodaje Fate.

- Tramwaj wodny bez wątpienia ma pozytywny wpływ na turystykę regionu. To nie tylko wygodna forma transportu i atrakcyjna alternatywa dla samochodu, ale także ciekawa atrakcja sama w sobie. Wielu pasażerów traktowało rejs jako część wypoczynku - zauważył.

Tegoroczny program to jedynie pilotaż. Nie wiadomo, czy będzie kontynuowany, jednak starosta policki podkreśla, że będzie zabiegał o wznowienie kursowania tramwaju w przyszłe wakacje.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Praktycznie co weekend bilety były wyprzedane. Przez całe wakacje z oferty tramwaju skorzystało około 600 tysięcy osób. Projekt okazał się dużym sukcesem i prawdziwym strzałem w dziesiątkę - przyznał.
- Tramwaj wodny bez wątpienia ma pozytywny wpływ na turystykę regionu. To nie tylko wygodna forma transportu i atrakcyjna alternatywa dla samochodu, ale także ciekawa atrakcja sama w sobie. Wielu pasażerów traktowało rejs jako część wypoczynku - zauważył.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Tragiczny wypadek w Zakładach Chemicznych Police
    (od 20 sierpnia oglądane 8430 razy)
  2. Zmiany w rozkładzie jazdy PKP. "Rekordowy czas przejazdu" do Warszawy
    (od 20 sierpnia oglądane 7295 razy)
  3. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od wczoraj oglądane 5367 razy)
  4. Zabrakło 11 kilometrów - Bartłomiej Kubkowski przerwał próbę przepłynięcia Bałtyku wpław
    (od 20 sierpnia oglądane 3862 razy)
  5. Trener Pogoni zapowiada zmiany w składzie na mecz z Widzewem
    (od 20 sierpnia oglądane 3743 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
W Kołobrzegu pokazali, że rowerem można jeździć po wodzie [ZDJĘCIA]
Radio Szczecin w Międzyzdrojach. "Nigdy nam się nie nudzi" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Byłych komandosów można spotkać w Dziwnowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ratownicy wodni z całej Europy będą walczyć o medale ME w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany w komunikacji miejskiej na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty