Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Kierował pod wpływem narkotyków i wpadł

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

BMW zostało odholowane na policyjny parking. źródło: kolobrzeg.policja.gov.pl
29-latka w BMW zatrzymali policjanci w Kołobrzegu.
Badanie testerem narkotykowym wykazało obecność THC w organizmie kierującego.
Mężczyźnie pobrano krew do dalszych badań, a BMW zostało odholowane na policyjny parking.

Funkcjonariusze zatrzymali też prawo jazdy kierowcy. Teraz o dalszym losie 29-latka zdecyduje sąd.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

