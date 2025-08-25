Kierował pod wpływem narkotyków i wpadł

29-latka w BMW zatrzymali policjanci w Kołobrzegu.
Badanie testerem narkotykowym wykazało obecność THC w organizmie kierującego.
Mężczyźnie pobrano krew do dalszych badań, a BMW zostało odholowane na policyjny parking.
Funkcjonariusze zatrzymali też prawo jazdy kierowcy. Teraz o dalszym losie 29-latka zdecyduje sąd.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Mężczyźnie pobrano krew do dalszych badań, a BMW zostało odholowane na policyjny parking.
Funkcjonariusze zatrzymali też prawo jazdy kierowcy. Teraz o dalszym losie 29-latka zdecyduje sąd.
Edycja tekstu: Jacek Rujna