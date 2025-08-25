Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Polregio. Dodatkowe kursy m.in. na trasie Szczecin Główny-Świnoujście

Region Polska Agencja Prasowa

Fot. Polregio
W niedzielę, 31 sierpnia, wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy Polregio. Oznacza to m.in. dodatkowe kursy na trasie Szczecin Główny-Świnoujście i Ełk-Giżycko - poinformował w poniedziałek przewoźnik.
Ponadto pasażerowie Polregio będą mogli korzystać z nowych przystanków, np. w Trzeciewnicy.

Polregio przekazało, że nowa, czwarta para pociągów zostanie dodana na trasie Ełk–Giżycko, wyruszą z Ełku codziennie o godz. 9.45, a w drogę powrotną wyruszą o 10.50.

Dodatkowy kurs zaplanowano również na trasie Szczecin Główny - Świnoujście Port, który kursować będzie od poniedziałku do piątku; ze Szczecina wyjedzie o 16.11, a w drogę powrotną ze stacji Świnoujście Port wyruszy o 18:30.

"We wrześniowe weekendy podróż między oboma miastami w dalszym ciągu będzie zapewniać też przyśpieszony pociąg "Błękitny". Ze stolicy Pomorza Zachodniego wyjedzie o godz. 8.57, a powrót ze Świnoujścia rozpocznie o 17.27.

Mieszkańcy województwa jeszcze do 14 września będą mogli skorzystać również z pociągów sezonowych między Koszalinem a Mielnem Koszalińskim" - przekazał przewoźnik.
Od 31 sierpnia przywrócony ma zostać także ruch na odcinku Chabówka – Rabka-Zdrój w woj. małopolskim. Każdego dnia kursować będzie co najmniej 8 par pociągów Polregio, choć w wybrane dni - ze względu na trwające prace torowe - mogą zostać zastąpione autobusami.

Ponadto z powodu dożynek odbywających się 14 września w Świdniku, Polregio uruchomi trzy dodatkowe połączenia w obie strony na trasie Motycz – Lublin Airport, a jeden z pociągów obsługujących linię Lublin Główny – Lublin Airport tego dnia rozpocznie kurs od stacji w Motyczu.

Korekta zakłada również uruchomienie nowych przystanków, np. w woj. kujawsko-pomorskim na trasie Bydgoszcz Główna – Piła Główna będzie to przystanek Trzeciewnica. W woj. lubuskim pociągi przewoźnika będą zatrzymywać się też w miejscowości Grabik.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami są samorządy wojewódzkie. Polregio przewiozło w 2024 roku niemal 101 mln pasażerów.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

