Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Utrudnienia na Warszewie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Będą utrudnienia w ruchu we wtorek i środę. To w związku z kolejnym etapem budowy nowego parkingu na szczecińskim Warszewie. Chodzi konkretnie o prace obejmujące włączenie powstającej kanalizacji deszczowej parkingu do kanalizacji deszczowej w ul. Podbórzańskiej.
We wtorek od godziny 8.30 wyłączony zostanie pas w kierunku Osowa. Utrudnienia potrwają do środy do 17.

Nowy parking powstaje w ramach realizacji projektu SBO. Dostępnych będzie tam 41 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym trzy miejsca przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Koszt inwestycji to niespełna 700 tys. zł, a zakończenie budowy planowane jest w listopadzie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

