Utrudnienia na Warszewie

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Będą utrudnienia w ruchu we wtorek i środę. To w związku z kolejnym etapem budowy nowego parkingu na szczecińskim Warszewie. Chodzi konkretnie o prace obejmujące włączenie powstającej kanalizacji deszczowej parkingu do kanalizacji deszczowej w ul. Podbórzańskiej.