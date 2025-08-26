Utrudnienia na Warszewie

Będą utrudnienia w ruchu we wtorek i środę. To w związku z kolejnym etapem budowy nowego parkingu na szczecińskim Warszewie. Chodzi konkretnie o prace obejmujące włączenie powstającej kanalizacji deszczowej parkingu do kanalizacji deszczowej w ul. Podbórzańskiej.
We wtorek od godziny 8.30 wyłączony zostanie pas w kierunku Osowa. Utrudnienia potrwają do środy do 17.
Nowy parking powstaje w ramach realizacji projektu SBO. Dostępnych będzie tam 41 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym trzy miejsca przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Koszt inwestycji to niespełna 700 tys. zł, a zakończenie budowy planowane jest w listopadzie.
