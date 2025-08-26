Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Polacy z medalami ME w ratownictwie wodnym

Region Artur Dyczewski

Fot. Facebook / European Lifesaving Championships 2025
Udany początek reprezentantów Polski w Mistrzostwach Europy w ratownictwie wodnym seniorów i juniorów odbywających się w Szczecinie. Na basenie Floating Arena Biało-Czerwoni zdominowali rywalizację w wyścigach na 200 metrów z przeszkodami i w sztafecie na 50 metrów z przeszkodami zdobywając tytuły mistrzowskie.
Dwa złote medale indywidualnie i w sztafecie seniorów zdobył faworyt w tych konkurencjach rekordzista świata Kacper Majchrzak.

- Byłem tym faworytem, ale trzeba uważać, bo młodzi zawodnicy cisną, stawiają tą poprzeczkę coraz wyżej, także myślę, że kontrolowałem wyścig, ale musiałem się mocno oglądać na boki, czy ktoś nie ma planu wyrwać mi tego złotego medalu. Bardzo się cieszę, że potoczyły się tak sprawy i kończę pierwszy dzień z dwoma złotymi medalami - mówi Majchrzak.

W składzie złotej mistrzowskiej sztafety seniorów byli także Mateusz Grabski i Wojciech Kotowski z Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin. W rywalizacji juniorów złoty medal zdobyła sztafeta 4x50 metrów z przeszkodami. W składzie naszej drużyny było trzech zawodników CKS-u Szczecin Tobiasz Staszkiewicz, Jan Zajkowski i Borys Struszczak. W sumie w poniedziałkowych startach reprezentanci Polski zdobyli 7 medali w tym trzy złote, srebrny i trzy brązowe.

Wtorkowe konkurencje eliminacyjne rozpoczną się o godzinie 9. Finały rozgrywane będą od godziny 14.30 na basenie Floating Arena.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
