Ostatnie seanse kina plenerowego w te wakacje

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. pixabay.com / H4roldas (domena publiczna)
Fot. pixabay.com / H4roldas (domena publiczna)
Wakacje powoli zbliżają się do końca, a to oznacza, że przed nami jeszcze tylko dwa seanse w ramach „Kina plenerowego na Zawadzkiego”.
We wtorek na dużym ekranie w Parku Szachisty wyświetlona zostanie pełna humoru i energii animacja studia DeramWorks pt. „Kung Fu Panda”, opowiadająca historię nieco niezdarnego niedźwiadka, który niespodziewanie zostaje wybrany na Smoczego Wojownika.

Początek seansu zaplanowano na godzinę 21. Na widzów tradycyjnie będą czekać: sto leżaków, ciepłe koce oraz środki przeciw komarom.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

