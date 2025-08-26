Kradli akumulatory z hulajnóg. Wpadli na gorącym uczynku

Szczecińscy policjanci zatrzymali dwóch złodziei akumulatorów na gorącym uczynku. Do zdarzenia doszło podczas nocnej służby w rejonie jednego z akademików.

Policjanci zauważyli światło w zaroślach. Okazało się, że w krzakach ukrywa się dwóch mężczyzn w wieku 36 i 38 lat. Obok nich znajdowała się hulajnoga z uszkodzoną klapą zabezpieczającą akumulator.Podczas sprawdzenia okazało się, że 36-latek ma w plecaku akumulator oraz przewód elektryczny. Policjanci ustalili, że chwilę wcześniej razem ze swoim kompanem ukradli dwa akumulatory, które zamierzali sprzedać.Sprawcy usłyszeli zarzuty. Za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.