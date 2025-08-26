Kradli akumulatory z hulajnóg. Wpadli na gorącym uczynku

Szczecińscy policjanci zatrzymali dwóch złodziei akumulatorów na gorącym uczynku. Do zdarzenia doszło podczas nocnej służby w rejonie jednego z akademików.
Policjanci zauważyli światło w zaroślach. Okazało się, że w krzakach ukrywa się dwóch mężczyzn w wieku 36 i 38 lat. Obok nich znajdowała się hulajnoga z uszkodzoną klapą zabezpieczającą akumulator.
Podczas sprawdzenia okazało się, że 36-latek ma w plecaku akumulator oraz przewód elektryczny. Policjanci ustalili, że chwilę wcześniej razem ze swoim kompanem ukradli dwa akumulatory, które zamierzali sprzedać.
Sprawcy usłyszeli zarzuty. Za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.
Podczas sprawdzenia okazało się, że 36-latek ma w plecaku akumulator oraz przewód elektryczny. Policjanci ustalili, że chwilę wcześniej razem ze swoim kompanem ukradli dwa akumulatory, które zamierzali sprzedać.
Sprawcy usłyszeli zarzuty. Za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.
Edycja tekstu: Michał Król