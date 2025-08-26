Ostatni nabór do programu „Kompas na Powiat Policki”

Osiem fundacji, związków i instytucji dołączyło do grona beneficjentów programu "Kompas na Powiat Policki".

Jego celem jest wspieranie lokalnych inicjatyw i angażowanie społeczności. Wśród beneficjentów znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna w Tanowie czy Nowowarpieński Uniwersytet Trzeciego Wieku - mówi Sylwia Turkiewicz ze starostwa powiatowego w Policach.- Każdy z nich otrzymał maksymalną kwotę mikrodotacji, czyli 3 tys. zł. Do tej pory z programu skorzystało już 30 podmiotów, które łącznie otrzymały aż 90 tys. zł brutto - mówi Turkiewicz.Do rozdysponowania zostało jeszcze 10 tysięcy złotych. Trwa ostatni nabór do programu.