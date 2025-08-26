KAS zatrzymała transport nielegalnych odpadów

Transport 25 ton nielegalnych odpadów zatrzymali funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Kierowca przewoził zmieszane odpady zamiast zadeklarowanej makulatury. Ciężarówka z odpadami została zatrzymana na przedmieściach Szczecina. W środku były śmieci ze Szwecji, m.in. tworzywa sztuczne, opakowania po lekach i po produktach spożywczych. Naczepa została zabezpieczona, ładunek będzie sprawdzał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.Importer musi zapłacić kary finansowe, będzie też musiał ponieść koszt utylizacji odpadów albo wywieźć je z powrotem do nadawcy.