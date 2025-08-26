Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
KAS zatrzymała transport nielegalnych odpadów

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Krajowa Administracja Skarbowa
Transport 25 ton nielegalnych odpadów zatrzymali funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej.
Kierowca przewoził zmieszane odpady zamiast zadeklarowanej makulatury. Ciężarówka z odpadami została zatrzymana na przedmieściach Szczecina. W środku były śmieci ze Szwecji, m.in. tworzywa sztuczne, opakowania po lekach i po produktach spożywczych. Naczepa została zabezpieczona, ładunek będzie sprawdzał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Importer musi zapłacić kary finansowe, będzie też musiał ponieść koszt utylizacji odpadów albo wywieźć je z powrotem do nadawcy.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

