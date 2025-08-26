Nauczyciele szykują się do prowadzenia edukacji zdrowotnej [ZDJĘCIA]

Edukacja zdrowotna i obywatelska - to nowe przedmioty, które od pierwszego września wchodzą do szkół w całej Polsce. Zachodniopomorscy nauczyciele szkolą się, aby jeszcze przed pierwszym dzwonkiem dowiedzieć się, jak przeprowadzić te zajęcia.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zorganizował konferencję i warsztaty o tegorocznej polityce oświatowej i prowadzeniu nowych przedmiotów. Nauczycieli uczestniczących w warsztatach zapytaliśmy m.in. o kontrowersje dotyczące edukacji zdrowotnej.





Małgorzata Jacewicz, nauczycielka biologii i właśnie edukacji zdrowotnej uważa, że ta kwestia została nadmiernie rozdmuchana.





- Jeżeli ktoś decyduje się oceniać edukację zdrowotną tylko pod względem wychowania seksualnego, chyba nie postępuje właściwie - mówi Jacewicz.





Nie jesteśmy w stanie odciąć dzieciom dostępu do internetu - uważa Katarzyna Skolimowska, koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej.



- W bezpiecznej atmosferze będą uczone o tym, co powinny wiedzieć - mówi Skolimowska.





Nie wszyscy rodzice zgadzają się na nowy przedmiot, o czym mówili podczas protestu w lutym tego roku. - Prawo do wychowywania dzieci mamy my rodzice, a nie państwo, ani szkoła.



Kolejną pikietę przeciwko edukacji zdrowotnej część niezadowolonych rodziców planuje na ten tydzień.



Edycja tekstu: Michał Król

Po pierwszych protestach Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że edukacja zdrowotna będzie nieobowiązkowa. Rodzice na początku roku będą mogli wypisać swoje dziecko z tych zajęć.