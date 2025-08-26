Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Magistrat zadba o drzewa w kołobrzeskim parku

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Zabytkowy park Fredry w Kołobrzegu przejdzie kosztowne prace. Mają one poprawić stan rosnących w nim drzew, które nie wytrzymują trudnych nadmorskich warunków.
Miasto pozyskało prawie trzy miliony złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu chce wykonać pierwszy krok w kierunku lepszego zagospodarowania jednego z największych, ale też najbardziej zaniedbanych parków w Kołobrzegu.

Michał Kujaczyński, rzecznik miejscowego magistratu zapowiada, że urzędnicy planują budowę kanalizacji deszczowej i odtworzenie fosy historycznego Fortu Wilczego, który ma odzyskać funkcję zbiornika retencyjnego.

- Ten park nie ma odwodnienia i tej wody jest tam zbyt dużo, co bardzo źle wpływa na rosnącą tam roślinność. Drzewa się słabo ukorzeniają, bardzo często nie są odporne na podmuchy wiatru od strony morza i to powoduje, że po prostu się wywracają - mówi Kujaczyński.

Prace mają rozpocząć się w styczniu i potrwają przez cały 2026 rok.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

