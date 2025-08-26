Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Teatr Współczesny odpowiada na wpis marszałka

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Dyrekcja i zespół szczecińskiego Teatru Współczesnego odpowiadają marszałkowi województwa i apelują o pilne spotkanie w sprawie siedziby instytucji.
Olgierd Geblewicz napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych, że Teatr Współczesny nie powinien pozostawać w murach Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego. Dodał, że do władz Szczecina należy decyzja, gdzie przenieść jego siedzibę na czas remontu muzeum i budowy nowego miejsca dla teatru na Łasztowni.

Teatr Współczesny zaapelował o spotkanie: marszałka, prezydenta Szczecina, dyrekcji muzeum i teatru. Jak podkreślono, nie ma przejrzystych informacji w tej sprawie, nie wiadomo też, kiedy zespół miałby opuścić mury muzeum.

Dodano też, że konieczny jest "przejrzysty i rzetelny" dialog. Do tematu wrócimy.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dodaj komentarz 1 komentarz

Powinni się wprowadzić do gabinetu wybitnego zastępcy od kultury niejakiego herr Biskupskiego.

