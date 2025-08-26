Dziś międzynarodowy dzień najlepszego przyjaciela człowieka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Najlepsi przyjaciele człowieka obchodzą swoje święto. Dziś międzynarodowy dzień psa.
Zapytaliśmy szczecinian o to, jakie są ich zwierzaki i co lubią najbardziej.
- Przede wszystkim spacery. Uwielbia jeździć do lasu. Smaczki to muszą być, bez tego to nie ma dnia. - To jest szczenię. Jest strasznie nieśmiały. On lubi trochę chłodno i dużo ruchu. - Uwielbia jeść, je wszystko. Od słodyczy, po warzywa. - Uwielbia biegać. Mówią, że francuskie buldogi to leniwe psy. Nasz jest z tego przeciwieństwem. - Długie spacery. Bardzo lubi. Jest bardzo wytrzymały. Smaczki to raczej nie, bo on jest taki tadek - nie jadek. To tylko na przytulanie - mówią właściciele psów.
Na radiowym Facebooku i Instagramie możecie zobaczyć radiowe psiaki - i czekamy na wasze zdjęcia.
Edycja tekstu: Michał Król