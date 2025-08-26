Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Oskarżony o znieważenie policjantów pracujących na granicy

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Jest akt oskarżenia wobec mężczyzny, który miał znieważyć policjantów podczas protestu przeciw migrantom w Świnoujściu.
Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca na przejściu granicznym Świnoujście-Ahlbeck. Mężczyzna miał wyzywać policjantów, kiedy ci wykonywali obowiązki służbowe.

Podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił wyjaśnień. 26-latek był w przeszłości karany. Teraz grozi mu grzywna, a nawet rok więzienia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

