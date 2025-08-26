Chybiona inwestycja. Trafił na oszusta

Miał zarobić fortunę, a stracił 22 tysiące złotych.
Mieszkaniec Stargardu skuszony reklamami internetowymi zainwestował swoje oszczędności na giełdzie. Jak się okazało, konsultant telefoniczny był oszustem, który wykradł oszczędności mężczyzny.
Policja przestrzega, by weryfikować firmy inwestycyjne i nie wykonywać przelewów pieniędzy pod presją.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Policja przestrzega, by weryfikować firmy inwestycyjne i nie wykonywać przelewów pieniędzy pod presją.
Edycja tekstu: Jacek Rujna