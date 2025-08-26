Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Chybiona inwestycja. Trafił na oszusta

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Miał zarobić fortunę, a stracił 22 tysiące złotych.
Mieszkaniec Stargardu skuszony reklamami internetowymi zainwestował swoje oszczędności na giełdzie. Jak się okazało, konsultant telefoniczny był oszustem, który wykradł oszczędności mężczyzny.

Policja przestrzega, by weryfikować firmy inwestycyjne i nie wykonywać przelewów pieniędzy pod presją.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Najnowsze podcasty