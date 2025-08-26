Szczeciński Dom Sportu i wspomaganie fotowoltaiką [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Od tynków po fotowoltaikę - krok po kroku Szczeciński Dom Sportu zyskuje ostateczny kształt. W ramach budowy powstanie m.in. nowy, 30-metrowy basen i hala sportowa.

Teraz dach hali basenowej i sportowej pokryły panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 385 kWp (kilowatopików). Na efekt końcowy z niecierpliwością czekają mieszkańcy Szczecina.



- Coś się dzieje! - Będzie blisko na basen. - Wszyscy robią teraz fotowoltaikę. - To może będzie trochę taniej, nie? - mówili.



Fotowoltaika ma w jakimś stopniu zapewnić samowystarczalność nowego obiektu.



- Jest to dodatkowa forma zasilania tego obiektu, czyli dzięki panelom fotowoltaicznym będziemy mieli możliwość ograniczenia kosztów rachunku za energię elektryczną. Cały obiekt jest tak zaprojektowany, że pewne elementy w tak zwanej technologii basenowej będzie można wykorzystać na przykład do ogrzewania - mówi Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.



Cała inwestycja ma zakończyć się w drugim kwartale przyszłego roku.



Jej koszt to około 109 milionów złotych, z czego 65 milionów złotych to dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych.



Edycja tekstu: Jacek Rujna