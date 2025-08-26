Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Szczeciński Dom Sportu i wspomaganie fotowoltaiką [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Od tynków po fotowoltaikę - krok po kroku Szczeciński Dom Sportu zyskuje ostateczny kształt. W ramach budowy powstanie m.in. nowy, 30-metrowy basen i hala sportowa.
Teraz dach hali basenowej i sportowej pokryły panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 385 kWp (kilowatopików). Na efekt końcowy z niecierpliwością czekają mieszkańcy Szczecina.

- Coś się dzieje! - Będzie blisko na basen. - Wszyscy robią teraz fotowoltaikę. - To może będzie trochę taniej, nie? - mówili.

Fotowoltaika ma w jakimś stopniu zapewnić samowystarczalność nowego obiektu.

- Jest to dodatkowa forma zasilania tego obiektu, czyli dzięki panelom fotowoltaicznym będziemy mieli możliwość ograniczenia kosztów rachunku za energię elektryczną. Cały obiekt jest tak zaprojektowany, że pewne elementy w tak zwanej technologii basenowej będzie można wykorzystać na przykład do ogrzewania - mówi Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.

Cała inwestycja ma zakończyć się w drugim kwartale przyszłego roku.

Jej koszt to około 109 milionów złotych, z czego 65 milionów złotych to dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Krzysztofa Cichockiego z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]



