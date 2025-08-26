Szczecińskie Rady Osiedli zapraszają

Jeszcze przez tydzień można zgłaszać kandydatów do Szczecińskich Rad Osiedli. Wybory odbędą się pod koniec września, a kandydować może każdy mieszkaniec osiedla, który uzyska minimum 20 podpisów mieszkańców ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
Jeśli na którymś z osiedli liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba mandatów - wybory się tam nie odbędą.
Kandydatów można zgłaszać do 7 września, poprzez złożenie niezbędnych dokumentów w Urzędzie Miasta.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
