Szczecińskie Rady Osiedli zapraszają

Region Julia Nowicka

Kandydatów można zgłaszać do 7 września, poprzez złożenie niezbędnych dokumentów w Urzędzie Miasta. źródło: wiadomosci.szczecin.eu
Jeszcze przez tydzień można zgłaszać kandydatów do Szczecińskich Rad Osiedli. Wybory odbędą się pod koniec września, a kandydować może każdy mieszkaniec osiedla, który uzyska minimum 20 podpisów mieszkańców ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
Jeśli na którymś z osiedli liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba mandatów - wybory się tam nie odbędą.

Kandydatów można zgłaszać do 7 września, poprzez złożenie niezbędnych dokumentów w Urzędzie Miasta.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

