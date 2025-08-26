Szczecińskie Rady Osiedli zapraszają

Kandydatów można zgłaszać do 7 września, poprzez złożenie niezbędnych dokumentów w Urzędzie Miasta. źródło: wiadomosci.szczecin.eu

Jeszcze przez tydzień można zgłaszać kandydatów do Szczecińskich Rad Osiedli. Wybory odbędą się pod koniec września, a kandydować może każdy mieszkaniec osiedla, który uzyska minimum 20 podpisów mieszkańców ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców.