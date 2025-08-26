Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Międzynarodowy Dzień Psa. Jak zadbać o naszego przyjaciela?

Region Katarzyna Filipowiak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Z okazji Międzynarodowego Dnia Psa warto przypomnieć jak najlepiej zadbać o nasze zwierzaki.
Dziś międzynarodowy dzień najlepszego przyjaciela człowieka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dziś międzynarodowy dzień najlepszego przyjaciela człowieka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Każdy pies jest inny - mówi profesor Katarzyna Kavetska z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

- Pies jest zwierzęciem towarzyszącym. Musimy wiedzieć, jakiego psa bierzemy, jakie są potrzeby. A więc nie tylko potrzeby fizyczne, czyli pokarm odpowiedni, to także potrzeby wyrażenia swojej natury. Mamy różnego rodzaju sporty, w którym te psy mogą się spełnić - wskazała.

Pies musi się wybiegać, to jest żywe zwierzę.

- Trzeba pamiętać, żeby raz dziennie wyjść z psem na godzinę na spacer. To jest minimum. Pies może być osiem godzin w domu sam. Nic mu się nie stanie, jeżeli zostawimy mu gryzaka, zostawimy mu jakąś zabawkę... Pies odpoczywa, psy bardzo dużo śpią. Ale trzeba pamiętać, że ten pies na nas czeka – podkreśla prof. Kavetska.

Ekspertka wskazuje też, jakie są uniwersalne psie potrzeby.

- Raz do roku zaszczepić, najlepiej na tzw. "wszystko", czyli nie tylko wściekliznę, ale na takie choroby, które się u psów zdarzają. Co jakiś czas pójść też z psem do lekarza, żeby go zbadał, ale przede wszystkim: towarzystwo! Warto porozmawiać z behawiorystą, chociażby jedno spotkanie, żeby wiedzieć jaki ten pies jest - dodała.

Katarzyna Kavetska przypomina, że psa bierzemy na całe jego życie, czyli na ok. 15 lat.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Katarzyny Filipowiak z audycji "Tematy i Muzyka"
- Pies jest zwierzęciem towarzyszącym. Musimy wiedzieć, jakiego psa bierzemy, jakie są potrzeby. A więc nie tylko potrzeby fizyczne, czyli pokarm odpowiedni, to także potrzeby wyrażenia swojej natury. Mamy różnego rodzaju sporty, w którym te psy mogą się spełnić - wskazała.
- Trzeba pamiętać, żeby raz dziennie wyjść z psem na godzinę na spacer. To jest minimum. Pies może być osiem godzin w domu sam. Nic mu się nie stanie, jeżeli zostawimy mu gryzaka, zostawimy mu jakąś zabawkę... Pies odpoczywa, psy bardzo dużo śpią. Ale trzeba pamiętać, że ten pies na nas czeka – podkreśla prof. Kavetska.
- Raz do roku zaszczepić, najlepiej na tzw. "wszystko", czyli nie tylko wściekliznę, ale na takie choroby, które się u psów zdarzają. Co jakiś czas pójść też z psem do lekarza, żeby go zbadał, ale przede wszystkim: towarzystwo! Warto porozmawiać z behawiorystą, chociażby jedno spotkanie, żeby wiedzieć jaki ten pies jest - dodała.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Tragiczny wypadek w Zakładach Chemicznych Police
    (od 20 sierpnia oglądane 8558 razy)
  2. Zmiany w rozkładzie jazdy PKP. "Rekordowy czas przejazdu" do Warszawy
    (od 20 sierpnia oglądane 7417 razy)
  3. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od przedwczoraj oglądane 5537 razy)
  4. Zabrakło 11 kilometrów - Bartłomiej Kubkowski przerwał próbę przepłynięcia Bałtyku wpław
    (od 20 sierpnia oglądane 3965 razy)
  5. Trener Pogoni zapowiada zmiany w składzie na mecz z Widzewem
    (od 20 sierpnia oglądane 3785 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Amatorskie rzeźby z piasku ozdobiły plażę w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś międzynarodowy dzień najlepszego przyjaciela człowieka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany na parkingu przed Urzędem Miasta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ranny american bully w schronisku. Jego właściciel z zarzutem znęcania się [WIDEO, ZDJĘCIA]
Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
W Kołobrzegu pokazali, że rowerem można jeździć po wodzie [ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty