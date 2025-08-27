Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Radni mają podwyższyć wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych

Region Julia Nowicka

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)
Szykują się podwyżki dla zawodowych rodzin zastępczych ze Szczecina. Na wrześniowej sesji rady miasta ma zapaść decyzja o podwyższeniu wynagrodzeń do 6 tysięcy złotych brutto.
- Ma to być odpowiedź na rosnący problem braku miejsc w rodzinnych domach dziecka i pieczach zastępczych - mówił w "Czasie reakcji" wiceprezes NSZZ "Solidarność" Rodzin Zastępczych Zawodowych i Rodzinnych Domów Dziecka Michał Krajnik. - Wszystkie miasta naszego województwa patrzą się na Szczecin, bo w Szczecinie jeszcze troszkę to działa, ale na takiej prowincji zachodniopomorskiej jest katastrofa. Nie powstają nowe rodziny, ludzie, którzy prowadzą do tej pory rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka, po prostu rozwiązują się.

Dotychczasowe wynagrodzenie wynosi 4790 złotych. Sesja rady miasta odbędzie się 9 września.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Ma to być odpowiedź na rosnący problem braku miejsc w rodzinnych domach dziecka i pieczach zastępczych - mówił w "Czasie reakcji" wiceprezes NSZZ "Solidarność" Rodzin Zastępczych Zawodowych i Rodzinnych Domów Dziecka Michał Krajnik.

Region

