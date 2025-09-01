Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Nowe przedmioty w szkole budzą kontrowersje

Region Jakub Tomala

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Od 1 września do szkół wchodzą nowe przedmioty, edukacja zdrowotna i obywatelska. Ta pierwsza wzbudziła kontrowersje i sprzeciw niektórych rodziców i organizacji społecznych. Przeciwnicy nowego przedmiotu zarzucają nadmierną seksualizację dzieci.
Szczecińscy uczniowie gotowi na nowy rok szkolny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecińscy uczniowie gotowi na nowy rok szkolny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Rozpoczęcie roku szkolnego wyjątkowe dla niektórych placówek
Kurator oświaty rozumie postulaty protestujących nauczycieli
Kurator oświaty zachęca do edukacji zdrowotnej
Katarzyna Skolimowska, doradczyni metodyczna w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, podkreśla, że podstawa programowa nowego przedmiotu nie skupia się wyłącznie na aspektach zdrowia seksualnego. Jak mówi to tylko jedno z wielu zagadnień.

- Wartości i postawy, właśnie zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne, społeczne, środowiskowe, seksualne, ale również jest dział dotyczący zdrowego odżywiania i profilaktyki uzależnień, jeżeli chodzi o to, ile spędzamy czasu w sieci - mówi Skolimowska.

Program nowego przedmiotu jest bardzo elastyczny, nauczyciel najpierw powinien zadbać o dobrą relację z dziećmi - dodaje Skolimowska.

- Dopiero później przejdziemy do realizacji konkretnych założeń programowych. Jeżeli nawet coś w tym momencie w podstawie programowej jest, a ja stwierdzę, że moje dzieciaki po prostu nie są na to gotowe, to z czystym sumieniem mogę to pominąć - tłumaczy Skolimowska.

W zeszłym tygodniu grupa niezadowolonych ze zmian nauczycieli złożyła w tej sprawie pismo do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł



