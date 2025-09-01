Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zmiany w komunikacji miejskiej w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Nowe linie, nowe przystanki i zupełnie inny rozkład, niż do tej pory. Mieszkańcy Świnoujścia od 1 września jeżdżą według zmienionego rozkładu komunikacji autobusowej.
Sprawdziliśmy, jak zmiany oceniają pasażerowie.

- Teraz trochę to pomieszali. Trudno się właśnie na samym początku odnaleźć z tym i trzeba szukać, ale może się człowiek przyzwyczai. - Dlaczego wiszą rozkłady, które są wycofane, wprowadzają błąd i które są świeżo rozwieszone? - Jest różnica, jest trochę więcej autobusów. - No dobrze, że zrobili, że idzie teraz przez cmentarz autobus, tylko że jest tak zrobione, że pies to rozczyta i pies to zobaczy. Pana zdaniem korzystna zmiana? - Dla nas korzystna zmiana - siódemka ta linia, z tego względu, że ludzie zamieszkujący tę dzielnicę przy Przytór-Łunowo musieli przesiadać się dwa razy, czyli tracili czas niepotrzebnie - mówią mieszkańcy Świnoujścia.

Nowa siatka połączeń powstała w oparciu o wyniki prowadzonych na początku wakacji konsultacji społecznych z pasażerami.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
